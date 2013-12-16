ГИДРОКОСТЮМЫ ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА

Зачем нужна неопреновая футболка для сноркелинга?

Даже при температуре воды 30°C Вы рано или поздно замерзнете! Неопреновая футболка для сноркелинга позволит Вам продлить занятия: неопреновый пеноматериал создает слой, изолирующий от холода, а другие материалы защищают от солнца, не ограничивая свободу движений в воде. Используйте неопреновую футболку для длительных и комфортных прогулок под водой!