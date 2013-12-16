Артикул : 8550723
ГИДРОКОСТЮМЫ ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА
Футболка для сноркелинга неопреновая с длинными рукавами 500 SUBEASUBEA
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Декатлон
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Мы создали эту футболку для комфортного исследования морского дна в течение 35 минут при температуре воды > 21 °C. Мужская неопреновая футболка для сноркелинга с защитой UPF50 обеспечивает термоизоляцию торса и рук для более долгих занятий под солнцем.
преимущества
Сохранение тепла Неопрен 1,5 мм закрывает верх. часть туловища для занятий более 35 минут.
Легкость снятия / надевания Застежка-молния на животе с шир. отверстием сверху и легким доступом к рукавам.
Солнцезащитные свойства Футболка UPF 50 с длинными рукавами полностью защищает верх. часть туловища.
Свобода движений Рукава из текстиля (полиамид/эластан) облегчают движения плечевого пояса.
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Техническая Информация
Зачем нужна неопреновая футболка для сноркелинга?
Даже при температуре воды 30°C Вы рано или поздно замерзнете! Неопреновая футболка для сноркелинга позволит Вам продлить занятия: неопреновый пеноматериал создает слой, изолирующий от холода, а другие материалы защищают от солнца, не ограничивая свободу движений в воде. Используйте неопреновую футболку для длительных и комфортных прогулок под водой!
Состав/ Cоветы
Состав
Пена
90.00% Резина - стирол-хлоропреновый каучук (SCR), 10.00% Полиэстер
Вставка
15.00% Эластан, 85.00% Полиэстер
Рекомендации по уходу: Прополоскать в чистой воде после использования.
Советы по стирке
Только ручная стирка
Не отбеливать
Не применять сушку в барабане
Не гладить
Химическая чистка запрещена
Рекомендации по хранению Хранить на вешалке в сухом месте, защищенном от солнечных лучей.
Ограничения по использованию: Избегать контакта с хлорированной водой – риск обесцвечивания!
Наши обязательства
Гарантия: 2 Года / Лет