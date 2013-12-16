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SUBEA
  • ГИДРОКОСТЮМЫ ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА Одежда - ФУТБОЛКА ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА 500 SUBEA - Нижнее белье и купальники
Артикул : 8550723
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ГИДРОКОСТЮМЫ ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА

Футболка для сноркелинга неопреновая с длинными рукавами 500 SUBEA

SUBEA
3.7/5
3.7/5
(7)
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Декатлон
до 1 599руб. -%

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1 599руб.
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Мы создали эту футболку для комфортного исследования морского дна в течение 35 минут при температуре воды > 21 °C. Мужская неопреновая футболка для сноркелинга с защитой UPF50 обеспечивает термоизоляцию торса и рук для более долгих занятий под солнцем.

преимущества

Сохранение тепла Неопрен 1,5 мм закрывает верх. часть туловища для занятий более 35 минут.
Легкость снятия / надевания Застежка-молния на животе с шир. отверстием сверху и легким доступом к рукавам.
Солнцезащитные свойства Футболка UPF 50 с длинными рукавами полностью защищает верх. часть туловища.
Свобода движений Рукава из текстиля (полиамид/эластан) облегчают движения плечевого пояса.

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Техническая Информация

Зачем нужна неопреновая футболка для сноркелинга?

Даже при температуре воды 30°C Вы рано или поздно замерзнете! Неопреновая футболка для сноркелинга позволит Вам продлить занятия: неопреновый пеноматериал создает слой, изолирующий от холода, а другие материалы защищают от солнца, не ограничивая свободу движений в воде. Используйте неопреновую футболку для длительных и комфортных прогулок под водой!

Состав/ Cоветы

Состав
Пена
90.00% Резина - стирол-хлоропреновый каучук (SCR), 10.00% Полиэстер
Вставка
15.00% Эластан, 85.00% Полиэстер
Рекомендации по уходу: Прополоскать в чистой воде после использования.
Советы по стирке
Только ручная стирка
Только ручная стирка
Не отбеливать
Не отбеливать
Не применять сушку в барабане
Не применять сушку в барабане
Не гладить
Не гладить
Химическая чистка запрещена
Химическая чистка запрещена
Рекомендации по хранению Хранить на вешалке в сухом месте, защищенном от солнечных лучей.
Ограничения по использованию: Избегать контакта с хлорированной водой – риск обесцвечивания!

Наши обязательства

Гарантия: 2 Года / Лет

Отзывы о товаре

 
 